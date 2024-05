Perfect Dark: l'esclusiva Xbox è ancora 'in uno stato grezzo' dopo anni, per un giornalista

Dopo la chiusura di vari team da parte di Xbox, sono iniziate a circolare nuove discussioni sullo stato di vari progetti interni della compagnia videoludica di Microsoft e il noto leaker e giornalista Jeff Grubb si è inserito nel mezzo per fornire un aggiornamento sullo stato dei lavori dell'atteso Perfect Dark.

Secondo quanto indicato, il videogioco si trova ora in uno stato grezzo anche dopo anni di sviluppo e l'arrivo del team "di supporto" Crystal Dynamics non sembra aver per il momento portato particolari frutti.

"Ho sentito per anni che Perfect Dark è in uno stato grezzo. Sembra che sia in una condizione molto precaria. E non sembra che da allora [ndr, intende dall'annuncio del gioco] si sia davvero risolto in qualche modo, anche da quando Crystal Dynamics è salita a bordo per dare una mano".

Come sempre, si tratta solo di rumor e speculazioni e non di informazioni ufficiali. Grubb spesso tende a commentare certe situazioni senza avere informazioni estremamente aggiornate e proponendo ragionamenti personali nel mezzo delle informazioni provenienti da fonti interne.

È innegabile però che Perfect Dark non si trovava (almeno in precedenza) in una condizione perfetta, in quanto dopo molti anni ancora non abbiamo informazioni sul progetto.