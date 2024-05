L'app Nintendo Switch Online per Android e Apple è stata aggiornata e c'è una rara novità

Nintendo Switch è l'hardware di punta della grande N, ma la compagnia di Kyoto - come tutti gli editori di videogiochi - è presente su altre piattaforme, come ad esempio gli smartphone. In altre parole, dispone di applicazioni mobile e - sebbene non frequentemente - le aggiorna. Ora, è arrivato un nuovo aggiornamento proprio per una di queste - l'app mobile di Switch Online - e una volta tanto non si occupa solo di introdurre modifiche "invisibili".

Secondo quanto indicato da OtamealDome nel tweet qui sotto, l'app di Nintendo Switch Online è stata aggiornata alla versione 2.10.0. Ci sono due aggiunte principali.

Prima di tutto, viene indicato che l'aggiornamento 2.10.0 dell'app Nintendo Switch Online per smartphone introduce il supporto alla modalità orientamento orizzontale. La seconda modifica è invece un insieme di "vari altri piccoli cambiamenti" che non sono stati meglio definiti. Probabilmente si tratta unicamente di correzioni tecniche per assicurarsi che l'applicazione per smartphone rimanga funzionante anche dopo i più recenti aggiornamenti degli OS degli smartphone.

Bisogna precisare che questo aggiornamento è per la versione Android dell'app di Nintendo Switch Online. La versione Apple dell'applicazione supportava già la modalità di visualizzazione orizzontale e con l'update 2.10.0 introduce solo correzioni a "vari problemi" ancora una volta non meglio definiti.