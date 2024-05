Activision dovrà pagare $23,4 milioni per infrazione di un brevetto in WoW e Call of Duty

Una giuria ha stabilito che Activision Blizzard dovrà pagare ad Acceleration Bay 23,4 milioni di dollari per violazione di brevetti. La sentenza arriva dopo che l'incubatore aveva iniziato la sua azione legale nel 2015. Acceleration Bay è una compagnia di investimenti e incubatore aziendale (ovvero una società che si occupa di supportare lo sviluppo iniziale di altre compagnie con risorse e strumenti).

La causa depositata presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware sostiene che nel titolo multiplayer di Activision sono stati utilizzati brevetti per il networking e la trasmissione di dati che sono in realtà di proprietà di Acceleration Bay. L'editore deve ad Acceleration Bay 18 milioni di dollari per violazione del copyright per World of Warcraft e 5,4 milioni di dollari per due titoli di Call of Duty.

In risposta alla sentenza, Activision Blizzard ha dichiarato: "Anche se siamo delusi, crediamo che ci sia una solida base per il ricorso. Non abbiamo mai utilizzato le tecnologie brevettate in questione nei nostri giochi."