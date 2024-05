Electronic Arts svela i giochi in uscita entro marzo 2025, con due novità: una è Dragon Age?

Le novità di Electronic Arts

It Takes Two è uno dei giochi pubblicati da EA Originals e probabilmente uno dei più amati

La parte più interessante della scaletta di uscite è la presenza di due giochi non meglio definiti. Uno è categorizzato come "gioco di un partner commerciale" ed è previsto per il primo trimestre del 2025. Probabilmente si tratta di un videogioco pubblicato tramite l'etichetta EA Originals, ovvero l'editore di giochi come il recente Tales of Kenzera: ZAU, Immortals of Aveum, Wild Hearts e It takes two.

Infine, anche se potrebbe sfuggire, si può notare che con un piccolo asterisco finale viene precisato che vi è anche un altro gioco di una IP di proprietà di Electronic Arts che non è incluso nella tabella superiore. EA si aspetta di "fornire più dettagli riguardo alle tempistiche di pubblicazione più avanti". Viene indicato che questo è uno dei due giochi "non annunciati dell'anno fiscale 2025" (che ripetiamo finisce a marzo 2025) insieme al gioco del partner commerciale già citato.

Cosa può essere? Secondo Jeff Grubb - come indicato nel tweet a inizio notizia - si tratta di Dragon's Age Dreadwolf. Nei commenti gli fanno notare che il gioco di Bioware tecnicamente non è "non annunciato", ma Grubb afferma che la terminologia probabilmente fa riferimento a un gioco non annunciato per l'anno in corso. Dragon Age non ha ancora una data di uscita, quindi rientrerebbe in questo ragionamento.

Già in precedenza Grubb si era esposto affermando che Dragon Age Dreadwolf sarebbe uscito a fine 2024.