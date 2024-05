Redfall: team chiuso poco prima dell'arrivo di un grosso aggiornamento con modalità offline

Secondo un report di IGN USA, il contenuto dell'Hero Pass, ora cancellato e che avrebbe dovuto aggiungere due nuovi personaggi a Redfall, era previsto per la pubblicazione ad Halloween. Se fosse uscito, l'Hero Pass avrebbe segnato un anno e mezzo di supporto post-lancio per un gioco di scarsissimo successo.

Come vi abbiamo già segnalato, Xbox ha chiuso quattro diversi dei suoi team , compreso Arkane Austin , ovvero lo sviluppatore di Redfall , pubblicato un anno fa in pessime condizioni. Il gioco sembrava oramai abbandonato, ma in realtà non era proprio così: gli sviluppatori erano infatti al lavoro su un grosso aggiornamento previsto per questo mese e anche sui DLC.

Redfall rimarrà effettivamente online?

Redfall ci mette nei panni di eroi che combattono contro dei vampiri

Uno dei problemi attuali è che Redfall è un gioco "always online", ovvero richiede una connessione per essere giocato. I server al momento rimarranno attivi, ha confermato Microsoft, ma non pare impossibile che a un certo punto vengano spenti considerando che il numero di giocatori attivi su un gioco abbandonato non è certamente alto.

In passato, parlando con Eurogamer.net, il game director Harvey Smith ha detto la propria riguardo alla possibilità dell'arrivo di una versione offline del gioco: "Ascoltiamo. E abbiamo già iniziato a lavorare per risolvere questo problema in futuro. Dobbiamo fare alcune cose, come criptare i vostri salvataggi e fare un po' di lavoro sull'interfaccia utente per supportarlo. Quindi stiamo valutando - non posso promettere nulla - ma stiamo valutando e lavorando attivamente per risolvere questo problema in futuro".

La modalità offline però non è mai stata pubblicata. Secondo IGN USA, però, questa sarebbe stata parte dell'aggiornamento di maggio. Con la chiusura del team però non vi sarà modo di ultimare e pubblicare l'aggiornamento per Redfall.

Perlomeno, sono previsti rimborsi per chi ha acquistato il Pass Eroi di Redfall.