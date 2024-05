Redfall: lo sviluppo è terminato, rimborsi in arrivo per chi ha acquistato il Pass Eroi

Coloro che hanno acquistato l'Edizione Mostra i Denti o l'upgrade alla stessa, possono fare richiesta per un rimborso tramite il sito ufficiale di Bethesda a questo indirizzo , non appena il procedimento sarà disponibile.

La conferma arriva dal post pubblicato dall'account ufficiale del gioco su X, dove per l'occasione sono stati ringraziati tutti i giocatori che hanno seguito e supportato Redfall nel tempo e viene precisato che il titolo rimarrà disponibile all'acquisto anche in futuro. Allo stesso modo anche i server resteranno attivi , almeno nel prossimo futuro.

Con la chiusura di Arkane Austin inevitabilmente è arrivata anche la conferma che tutti i lavori su Redfall sono terminati e dunque il gioco non riceverà ulteriori aggiornamenti e contenuti. Questo vale anche per gli eroi aggiuntivi previsti con il Pass Eroi e di conseguenza a breve i giocatori che hanno acquistato l'edizione Mostra i Denti o l'upgrade a questa versione possono fare richiesta di rimborso .

Microsoft ha chiuso Arkane Austin e altri tre studi di Bethesda

Nella giornata odierna è arrivata la conferma che Microsoft ha ordinato la chiusura di quattro studi sotto l'ala di Bethesda, ovvero Tango Gameworks (Hi-Fi Rush e The Evil Within), Alpha Dog Games (Mighty Doom), Roundhouse Games (studio di supporto) e per l'appunto Arkane Austin.

Stando a un mail di Matt Booty, il capo degli Xbox Studios, la decisione di chiudere questi team è motivata dalla volontà del colosso di Redmond di dare priorità a titoli ad alto impatto per consolidare gli altri studi di Bethesda.