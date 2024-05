Apple ha svelato i nuovi iPad Air: per la prima volta c'è anche il modello da 13 pollici

Durante l'evento Let Loose dedicato ai tablet, Apple ha annunciato il lancio di una nuova linea di iPad Air, che include un'inedita versione da 13 pollici.

Questa nuova gamma, offerta in due varianti per la prima volta, presenta il potente chip M2, una nuova fotocamera frontale, Wi-Fi più veloce e supporto per l'ultima arrivata Apple Pencil Pro.

Il modello da 13 pollici, con il suo display più ampio, offre per la prima volta più spazio per creatività, gioco e impegno, presentando un incremento del 30% dell'area dello schermo al modello da 11 pollici.