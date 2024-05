Xbox, pioggia di critiche dopo la chiusura di Tango Gameworks e Arkane Austin

Xbox e la sua dirigenza hanno ricevuto una pioggia di critiche dopo la notizia della chiusura di Tango Gameworks, Arkane Austin e altri due team appartenenti agli Xbox Game Studios, Alpha Dog Games e Roundhouse Games.

Il motivo del feroce dissenso (espresso, pur in maniera posata, anche dal creative director di Arkane Lyon, Dinga Bakaba) non è dovuto semplicemente alle decisioni prese dai vertici della casa di Redmond, quanto piuttosto a come queste scelte cozzino con le dichiarazioni degli scorsi mesi.

Dopo l'acquisizione di Bethesda, ad esempio, Phil Spencer ha detto che sarebbe andato a Tokyo per incontrare gli sviluppatori di Tango Gameworks, "un team per le cui creazioni nutro grande rispetto: ho parlato a lungo del nostro desiderio di avere più di uno studio first party in Giappone e questo rappresenta per noi un grande passo."

L'anno scorso Aaron Greenberg, vicepresidente del marketing di Xbox, ha invece detto che "Hi-Fi RUSH è stata una vera e propria hit per noi e i nostri utenti, da tutti i punti di vista e sotto ogni aspettativa. Non potremmo essere più felici per ciò che i ragazzi di Tango Gameworks sono riusciti a realizzare con questo lancio a sorpresa."