Apple ha presentato il nuovo iPad Pro OLED, il più sottile tablet mai visto

Nella spettacolare presentazione si è sottolineato che questo nuovo tablet non è solo rivolto agli artisti, ma è concepito per una vasta gamma di utenti per fini creativi e di produttività.

Il momento clou è coinciso con l'introduzione del nuovo modello di iPad Pro , confermando le anticipazioni riguardanti il focus sul display OLED e il design ultrasottile (5,3 mm per il modello da 11 pollici, 5,1 mm per il 13 pollici), oltre all'innovativo processore Apple Silicon, l'M4 .

Durante l'evento "Let Loose", Tim Cook e il suo team hanno ufficialmente presentato i nuovi iPad del 2024 , in un contesto interamente dedicato al mondo degli tablet della Mela.

Il peso varia dai soli 440 grammi per il modello più piccolo fino ad arrivare ai 580 grammi per la versione premium, un'esperienza leggera e portatile come mai prima d'ora. A dispetto del peso contenuto, il design è stato dichiarato solido. I modelli sono disponibili nella finiture bianca e nera .

La nuova linea di iPad Pro del 2024 presenta due modelli in due dimensioni: 11 e 13 pollici , quest'ultimo definito come "modello expensive".

Performance e prezzo

iPad Pro "salta" direttamente dal processore M2 al nuovissimo M4

Una delle più grandi sorprese riguarda l'alimentazione degli ultimi iPad Pro: a farlo, sarà il nuovissimo processore Apple Silicon M4.

Questo chip, costruito con una tecnologia produttiva di seconda generazione a 3 nm (non ci sono dettagli in merito a chi lo produce, ma presumibilmente si tratta di TSMC), promette di rendere il tablet fino a 4 volte più veloce nel compiere le operazioni rispetto al suo predecessore, mantenendo però un consumo energetico approssimativamente dimezzato.

Particolare attenzione è stata posta sul potenziamento della GPU, in grado di sostenere la tecnologia del Tandem OLED, mentre la NPU, dotata di 16 core, offre un'accelerazione nell'intelligenza artificiale che si proclama la più rapida sul mercato.

Questa unità, con i suoi 10 core e supporto nativo per il ray tracing e per il machine learning, si stima offra prestazioni quadruplicate rispetto al precedente chip M2.

Punto forte è la capacità di eseguire 38 trilioni di operazioni al secondo, consentendo modifiche avanzate come l'isolamento di un soggetto da uno sfondo in un video 4K con un semplice tocco.

Inoltre, il nuovo iPad Pro, equipaggiato con il chip M4 e un'architettura termica migliorata del 20% rispetto alla generazione precedente, offre una dissipazione del calore dieci volte più veloce, garantendo alte performance anche durante utilizzi intensivi.

Il sistema operativo iPadOS, potenziato da Core ML, risulta interessante particolarmente per gli artisti.

Le app professionali, come Final Cut Pro e Logic Pro 2, consentono agli utenti di lavorare immagini e video in modo profondo direttamente su iPad.

Ad esempio, Final Cut Pro permette agli editor di lavorare con estrema fluidità grazie al processore M4, con un rendering due volte più veloce.

La nuova funzione Live Multicam trasforma iPad in una cabina di regia, permettendo di controllare fino a 4 telecamere contemporaneamente sul display, supportata anche da Final Cut Camera.

Per quanto riguarda i prezzi, questo è quanto comunicato dall'azienda:

iPad Pro M4 11" Wi-Fi

Capacità di archiviazione 256 GB: 1.219 euro

Capacità di archiviazione 512 GB: 1.469 euro

Capacità di archiviazione 1 TB: 1.949 euro

Capacità di archiviazione 2 TB: 2.429 euro

iPad Pro M4 11" Cellular

Capacità di archiviazione 256 GB: 1.469 euro

Capacità di archiviazione 512 GB: 1.719 euro

Capacità di archiviazione 1 TB: 2.199 euro

Capacità di archiviazione 2 TB: 2.679 euro

iPad Pro M4 13" Wi-Fi

Capacità di archiviazione 256 GB: 1.569 euro

Capacità di archiviazione 512 GB: 1.819 euro

Capacità di archiviazione 1 TB: 2.299 euro

Capacità di archiviazione 2 TB: 2.779 euro

iPad Pro M4 13" Cellular

Capacità di archiviazione 256 GB: 1.819 euro

Capacità di archiviazione 512 GB: 2.069 euro

Capacità di archiviazione 1 TB: 2.679 euro

Capacità di archiviazione 2 TB: 3.159 euro

Accessori e opzioni