Classifica UK: a sorpresa Cyberpunk 2077 torna in vetta, Stellar Blade è secondo

Come ogni settimana è arrivata la classifica di vendita dei giochi nel Regno Unito in formato fisico. Sorprendentemente il primo posto se lo è aggiudicato Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, l'edizione che include il gioco base e l'espansione Phantom Liberty, balzando direttamente dal quarantesimo posto, con le vendite del gioco, supponiamo, spinte da qualche offerta particolarmente invitante sul suolo inglese. Discorso simile per Sonic Superstars che passa dal ventinovesimo al quarto posto.

Stellar Blade è sceso di una posizione classificandosi secondo, il che è comunque un ottimo risultato considerando il calo fisiologico delle vendite dopo la settimana di lancio. Sul gradino più basso del podio troviamo il semprevede EA Sports FC 24.

Per il resto non ci sono stati particolari scossoni alla classifica rispetto a quella della precedente settimana. L'unica new entry è rappresentata da Endless Ocean Luminous, il gioco di esplorazione subacquea per Nintendo Switch che francamente non ci ha impressionato in positivo, che ha conquistato la decima posizione al debutto.