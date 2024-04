Take-Two: il publisher di GTA 6 licenzia 600 persone e cancella diversi progetti

Take-Two Interactive, il publisher dietro a Rockstar Games, 2K, Private Division e recentemente anche di Gearbox, ha annunciato che intende licenziare 600 persone, circa il 5% della sua forza lavoro totale.

La compagnia ha aggiunto che, dati i tagli al personale, verranno anche eliminati alcuni progetti attualmente in corso d'opera. Non ha specificato quali, ma si tratta di giochi non ancora svelati al grande pubblico. Secondo il publisher, la manovra si concluderà entro la fine del 2024 e garantirà una riduzione dei costi di 165 milioni di dollari all'anno.