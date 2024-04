Apex Legends: EA avrebbe licenziato 50 persone addette al controllo qualità, per un report

Durante la riunione è stato spiegato che la decisione di chiudere lo studio è legata a una "ristrutturazione del business" e non alle performance del team, che anzi pare siano state ottime, tanto da raggiungere tutti gli obiettivi interni prefissati. Inoltre, sembra che i tagli in questione non rientrino nei 670 dipendenti licenziati da EA alla fine dello scorso febbraio .

"Sembrava che tutto si stesse avviando verso un normale rinnovamento, in vista del prossimo anno di progetti per Apex", ha dichiarato una fonte anonima che è stata colta di sorpresa dalla notizia.

Stando alle fonti che hanno parlato con la testata di Tom Henderson, ai dipendenti è stato chiesto di partecipare a un "Business Update" su Zoom nella giornata di ieri, dove è arrivata la comunicazione che i loro contratti non verranno rinnovati. A quanto pare anche i manager e altre figure di rilievo erano state tenute all'oscuro e hanno scoperto questa funesta novità direttamente dagli impiegati dopo il meeting.

Stando a Insider Gaming, Electronic Arts avrebbe chiuso il team addetto al controllo qualità di Apex Legends situato nel Regno Unito, con circa 50 persone che avrebbero perso il lavoro. Il team in questione era stato creato nel 2022 per lavorare appositamente su Apex Legends sin dalla stagione 16.

Continuano i licenziamenti nel settore

Apex Legends

Al momento Electronic Arts non ha commentato il report di Tom Henderson, quindi parliamo di un'informazione ancora non ufficiale e da prendere con le molle, per quanto la fonte sia notoriamente affidabile.

Comunque, va detto che, se confermata, la notizia non stupirebbe più di tanto, considerando che stiamo vivendo un periodo di profonda crisi per il settore, basti pensare alle oltre 18.000 persone che hanno perso il lavoro tra il 2023 e il 2024, a cui recentemente si sono aggiunti i tagli al personale di Gearbox, Relic Entertainment e, stando a un report, quel poco che rimaneva del team di Immortals of Aveum.