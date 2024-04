JK Rowling non perdonerà mai gli attori di Harry Potter ed Hermione per aver difeso i diritti delle persone trans

La Rowling è finita al centro di molte polemiche negli scorsi anni per le sue posizioni considerate transfobiche, tanto da aver portato alcuni degli attori che hanno lavorato ai film tratti dalle sue opere a prendere posizione in merito. Anche Hogwarts Legacy di Avalanche Studios, gioco ambientato nel Wizarding World della Rowling, è finito nella tempesta creata dalle uscite della scrittrice, con tanto di richiesta di boicottaggio, uscendone comunque indenne, viste le altissime vendite.

JK Rowling , la scrittrice della serie letteraria di Harry Potter , ha detto che non perdonerà mai gli attori Daniel Radcliffe and Emma Watson , che nei film interpretavano rispettivamente Harry Potter ed Hermione Granger, per essersi schierati a favore dei diritti delle persone trans. Per inciso, il primo ha chiesto scusa per la sofferenza causata dalle parole della Rowling alla comunità LGBTQ+, la seconda ha detto ai suoi seguaci trans che tanta gente nel mondo li riconosce, li rispetta e li ama per chi sono."

Galeotto fu il resoconto

La Rwoling non perdonerà mai Harry Potter

Le polemiche si sono riaccese negli scorsi giorni per la pubblicazione del resoconto scientifico della pediatra inglese Hilary Cass, basato sullo studio di 9.000 casi di disforia di genere trattati nella clinica Tavistock di Londra per conto del servizio sanitario britannico (Nhs). Sono tutti casi relativi a terapie di farmaci bloccanti della pubertà date a bambini e adolescenti con età media di 14 anni tra il 2009 e il 2020, le cui basi scientifiche sarebbero state insufficienti, secondo quanto rilevato dal team della pediatra. Le conclusioni affermano che sarebbe stato preferibile prima il ricorso a più approfondite valutazioni psicologiche, per capire lo stato psicologico reale delle persone coinvolte, prima di ricorrere alla somministrazione di farmaci che possono produrre danni a lungo termine.

Il rapporto Cass sottolinea anche la tossicità del dialogo intorno all'argomento, che vede molti professionisti impauriti dall'esprimere le loro opinioni in merito, per evitare di essere insultate e diffamate sui social network, con situazioni che possono sfociare in veri e propri maltrattamenti.

La Rowling ha definito il rapporto della Cass come una prova molto forte di come molti bambini siano stati danneggiati in modo irreversibile dalla facilità con cui sono state somministrate le terapie per motivi ideologici e ha sottolineato come molti siano stati complici di questa situazione, in particolare i media e alcune multinazionali.

Uno dei seguaci della Rowling su X le ha quindi detto che Radcliffe e Watson dovrebbero chiederle scusa pubblicamente... sicuri che sarebbero stati perdonati.

La Rowling ha risposto che non c'era niente di sicuro, perchè "I personaggi famosi che si sono avvicinati a un movimento intenzionato a erodere i diritti conquistati duramente dalle donne e che hanno usato le loro piattaforme per applaudire la transizione dei minori possono risparmiare le loro scuse per le persone traumatizzate dalla detransition e le donne vulnerabili che dipendono dagli spazi divisi per sesso."