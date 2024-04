Kingdom Come: Deliverance, sviluppatore annuncerà un nuovo gioco la prossima settimana, il seguito?

Altre informazioni

Il post con l'annuncio dell'annuncio

Impossibile dire se si tratti davvero di Kingdom Come: Deliverance 2 o meno, ma alcuni elementi lo lasciano supporre. Intanto l'immagine del post su X è perfettamente in linea con l'ambientazione del primo capitolo. Inoltre c'è da considerare il successo avuto dall'originale, che ha venduto milioni di copie e continua a vendere bene, tanto che recentemente è stata lanciata l'eccezionale versione Nintendo Switch, che ci è piaciuta davvero molto.

Giusto dire che per ora queste sono soltanto delle nostre speculazioni, ma in questo caso riteniamo di non essere troppo lontani dal vero. Comunque sia staremo a vedere. Non c'è molto da attendere per saperne di più.