Incredibile, ma vero: nella recensione di Kingdom Come: Deliverance Royal Edition per Switch vi possiamo dire con sicurezza che il complesso GdR di Warhorse Studios esiste ed è anche giocabile. Esattamente come accaduto con The Witcher 3 nel 2019, Saber Interactive è riuscita a strizzare questa enorme esperienza dentro la piccola console di Nintendo, ottenendo oltretutto straordinari risultati. Naturalmente la perdita di dettaglio è in certi frangenti pesante, ma buona parte di queste lacune viene nascosta dalle ridotte dimensioni dello schermo della console. Diverso il discorso utilizzando la TV, dove inevitabilmente il ridimensionamento tecnico si fa più visibile e pesante, specialmente se si è abituati a qualcosa di meglio.

Avere tra le mani un Kingdom Come: Deliverance portatile è stato emozionante. Giochi come questo vent'anni fa non sarebbero nemmeno usciti su PlayStation e Xbox, figuriamoci su una macchina di Nintendo, oltretutto con le caratteristiche peculiari, e oramai datate, di Switch. E invece eccoci qui a rivestire di nuovo i panni di Henry , un personaggio che a differenza dei soliti protagonisti è un pappamolle illetterato che non sa nemmeno tenere in mano una spada, che passa le giornate a rimestare nel fango e a lavarsi a sera in un trogolo. Scassinare una porta? È molto più probabile che ci riesca tu che stai leggendo, con la tua porta di casa, che Henry nelle prime cinque ore di Kingdom Come: Deliverance.

Porting D’acciaio

Non è facile diventare maestri d'armi in Kingdom Come: Deliverance Royal Edition. Per crescere Henry ci dovremo impegnare a fondo

Kingdom Come: Deliverance gira su Switch a 720p, ma la risoluzione è dinamica e può scendere ulteriormente. Il frame rate, specialmente dopo l'ultima patch arrivata proprio mentre stavamo per iniziare a scrivere questo articolo, è prevalentemente stabile sui 30fps, ma ci sono situazioni dove si nota la fatica della console nello stare dietro a tutto. Succede specialmente di notte se si è nei pressi di tante fonti di luce, e come sempre nelle città e nelle situazioni con molteplici personaggi su schermo. Niente di grave, non lo era nemmeno prima della patch che ha poi reso l'esperienza molto più piacevole.

Graficamente la perdita di dettaglio maggiore la subiscono i personaggi e le loro texture, mentre effetti di luce e bellezza dei panorami rimangono incredibilmente simili alle versioni originali. I raggi di sole filtrano tra le fronde degli alberi, gli specchi d'acqua hanno riflessi forse mai visti su questa console. Del resto i meravigliosi boschi di Kingdom Come: Deliverance meritano di essere rispettati poiché hanno caratteristiche uniche per un videogioco: sembrano veri, anche su Switch.

Il gioco resta l'esperienza ruvida, ma rivoluzionaria, di un tempo. Kingdom Come: Deliverance è un vero gioco di ruolo, non uno dei tanti ibridi in circolazione, e introduce elementi di realismo decisamente appassionanti. Henry inizialmente non sa nemmeno leggere e non saprà mai farlo se non dedicherete del tempo a questa attività, inoltre è possibile giocarlo quasi come un simulatore di vita: tra le tante nostre partite, in una ci siamo limitati a raccogliere funghi nel bosco all'alba, per rivenderli durante la mattina al villaggio, poi bagno, ma vestiti puliti solo una volta a settimana. Il pomeriggio? Lezioni di arco e spada.

Kingdom Come: Deliverance propone anche missioni indimenticabili: come il primo Mafia, non a caso creato dallo stesso autore Daniel Vavra, le missioni principali non hanno paura di sperimentare con nuove meccaniche e situazioni di gioco non per forza legate al combattimento. Alcune missioni vanno avanti più o meno dinamicamente, potranno quindi essere risolte nei modi più disparati, ma quasi mai in modo triviale.