GCC Pokémon: Scarlatto e Violetto – Cronoforze è disponibile da oggi con nuove carte

Si tratta di carte molto importanti e in grado di rappresentare armi di grande importanza, ma ogni mazzo può includerne solo una, in modo da bilanciare al meglio le forze, cosa che costringe a un utilizzo piuttosto strategico.

The Pokémon Company International annuncia il lancio di Scarlatto e Violetto - Cronoforze , la nuova espansione del celebre Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, disponibile da oggi presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Nuove carte Asso Tattico e altro

Le carte Asso Tattico di Scarlatto e Violetto - Cronoforze sfoggiano inoltre un nuovo e vivace design dal colore magenta e appariranno sotto forma di carte Allenatore o Energia speciale.

La nuova espansione Cronoforze include inoltre nuovi Pokémon, tra cui Acquecrespe e Fogliaferrea, introdotti nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.

A questi si aggiungono anche gli inediti Pokémon Tempo Passato e Tempo Futuro mai visti prima, carte Allenatore nuove e altri Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso dal solito.

Oltre ad acquistare le carte fisiche per il gioco classico, si può giocare con Scarlatto e Violetto - Cronoforze anche in versione digitale con l'pp GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows, anche in questo caso si possono ricevere le nuove carte appartenenti al pacchetto d'espansione.