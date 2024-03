Final Fantasy 7 Rebirth: il cosplay di Tifa di meenfox sfoggia il costume da bagno di Costa del Sol

I primi mesi del 2024 sono stati davvero ricchi di soddisfazioni per i giocatori e Final Fantasy 7 Rebirth rappresenta sicuramente uno dei giochi più apprezzati tra i tanti di qualità usciti nelle ultime settimane. L'arrivo del nuovo gioco della serie ha riacceso anche la passione del panorama dei cosplayer, come ci dimostra meenfox con il suo cosplay di Tifa in costume da mare.

Sicuramente parliamo di un personaggio che non ha bisogno di grandi presentazioni, ma un ripasso non fa mai male. Tifa Lockhart è una dei protagonisti principali di Final Fantasy 7 e della trilogia remake tutt'ora in corso. Amica d'infanzia di Cloud, si è trasferita a Midgar dove ha iniziato a lavorare come barista del Seventh Heaven, un bar che segretamente ospita la base operativa del grupo ecoterrirsta Avalanche. Nonostante la sua professione di facciata, Tifa è un'esperta combattente di arti marziali, che usa anche in combattimento per fare piazza pulita dei nemici con potenti pugni e calci.