Apple Store inaugurato in Cina: è il secondo più grande al mondo

Il 21 marzo, a Jing'an, Shanghai, ha aperto le porte il più grande Apple Store della Cina, che è anche il più imponente al mondo al di fuori degli Stati Uniti, classificandosi in termini di grandezza secondo a livello mondiale.

Questo segna anche l'ottava apertura di un negozio Apple nella metropoli. Il CEO Tim Cook ha personalmente presenziato all'inaugurazione, come parte di una visita di due giorni a Shanghai, in un momento in cui le vendite di iPhone in Cina sono in calo. L'evento inaugurale del nuovo tempio della tecnologia, di fronte all'altrettanto maestoso tempio di Jing'an, ha avuto gli omaggi di un quartetto completamente femminile della Shanghai Symphony Orchestra, che si è esibito utilizzando l'app di musica classica di Apple Music, di fronte a una folla di fan di Apple radunata nel centro della città per interagire con Cook. Il negozio è fornito di un'ampia gamma di prodotti Apple, comprendendo gli ultimi lanci quali il MacBook Air con chip M3, come dichiarato da Deirdre O'Brien, vicepresidente senior di Retail e People di Apple.

Mele e fioriture All'interno del negozio, distribuito su più piani, sono presenti aree dedicate alla esposizione e alla sperimentazione di tutti i prodotti Apple Il nuovo negozio a Jing'an rappresenta il tentativo di Apple di adottare un approccio fortemente localizzato a Shanghai. Prima del lancio, sono stati sparsi manifesti decorati con immagini del magnolia yulan, il fiore ufficiale della città di Shanghai, suggerendo l'apertura in coincidenza con la sua fioritura.

Anche i regali distribuiti durante l'evento presentavano decorazioni ispirate al yulan, mentre il design stesso del negozio è stato concepito per integrarsi armoniosamente con il tempio tradizionale e il parco di Jing'an. Le scale conducono a una piazza superiore circondata da maestosi aceri, mentre un'altra piazza sottostante è destinata a diventare un luogo di incontro e di eventi.

Gli spazi sono stati progettati per ospitare le sessioni "Today at Apple", offrendo posti a sedere su terrazze tra i due livelli e un forum dotato di un video-wall per corsi gratuiti e riunioni, con il fine di offrire alla comunità locale e ai visitatori un'esperienza che fonde cultura e innovazione. Riguardo la presenza di Cook, che ha anche avuto modo di incontrare l'attore Zheng Kai su The Bund, i media cinesi hanno concentrato l'attenzione sull'incontro con il presidente e CEO della BYD Company, Wang Chuanfu. Durante questo incontro, al quale hanno partecipato anche dirigenti senior delle aziende fornitori di Apple come Apple Lens Technology e Shenzhen Everwin Precision Technology, si è posto l'accento su una possibile collaborazione più ampia, soprattutto considerando il ruolo predominante della BYD nella produzione di automobili.