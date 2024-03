PS Store: arrivano gli Sconti di Primavera, al via l'accesso anticipato per gli abbonati a PS Plus

Gli Sconti di Primavera del PlayStation Store saranno disponibili dalla prossima settimana, ma Sony ha deciso di proporre un'iniziativa insolita e forse non proprio simpaticissima, offrendo l'accesso anticipato a parte delle offerte ai soli agli abbonati a PlayStation Plus, mentre chi non è abbonato dovrà attendere il 26 marzo.

Tra le promozioni troviamo Skull and Bones a 53,59 euro, con uno sconto del 33% sul prezzo standard e davvero interessante, considerando che il gioco è uscito solo da poche settimane. Rimanendo in casa Ubisoft, Assassin's Creed Mirage è disponibile al prezzo di 29,99 euro, con uno sconto del 40% rispetto agli 49,99 euro canonici.

Hogwarts Legacy, invece, viene proposto a 37,49 euro con il 50% di sconto circa sul prezzo pieno. Stesso discorso anche per GTA The Trilogy - The Definitive Edition, acquistabile a 29,99 euro.