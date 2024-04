Senua’s Saga: Hellblade II, aperte a sorpresa le prenotazioni: ecco il prezzo in Italia

Per adesso pare che Senua's Saga: Hellblade II sia prenotabile solo dal Microsoft Store , senza oltretutto la presenza di edizioni speciali. Su Steam le prenotazioni non risultano ancora attive.

Con una mossa a sorpresa, Microsoft ha aperto le prenotazioni dell'attesissimo Senua's Saga: Hellblade II di Ninja Theory, svelando finalmente il prezzo in Italia : 49,99€. Quindi è stata fatta una conversione diretta dei 49,99 dollari già annunciati come prezzo per il mercato dell'America del Nord.

Uan forte esperienza

Senua è di nuovo la protagonista

Senua's Saga: Hellblade II è in sviluppo per PC e Xbox Series X/S. Uscirà il 21 maggio 2024. Negli ultimi giorni è stato oggetto di qualche sterile polemica a causa della sua durata, in linea con quella del capitolo precedente. Si parla comunque di uno dei giochi più belli da vedere tra quelli realizzati usando Unreal Engine 5, nonché di un'esperienza dal forte impatto, come del resto fu quella del primo Hellblade.

Da notare infine che, nonostante l'apertura della prenotazioni, non sono stati ancora svelati i requisiti di sistema della versione PC. Probabilmente ne sapremo di più nelle prossime ore.