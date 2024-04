Hellblade 2 per alcuni dovrebbe durare di più, facendoci portare cappuccini ai personaggi

Oggi Dom Matthews di Ninja Theory ha espresso una grande verità, parlando della durata di Senua's Saga: Hellblade 2 che, essendo a quanto svelato abbastanza ridotta, ha creato non poche polemiche: "Credo che il nostro obiettivo sia sempre stato quello di raccontare una storia e che la lunghezza del gioco sia adeguata alla storia che vogliamo raccontare. Quindi non si tratta di creare esperienze più brevi. Credo che sia così... C'è una storia che vogliamo raccontare con un inizio, una parte centrale e una fine e qual è la forma e la dimensione giusta dell'esperienza per raccontarla? È da qui che partiamo".

Il cappuccino te lo scordi

Che faccio, provo a scoprire i segreti dell'universo o porto un cappuccino a qualche PNG?

Recentemente ho avuto modo di finire Starfield, con Steam che ha conteggiato circa 94 ore di gameplay. Capirete che non sono tra quelli che lo disprezzano. Non lo esalto nemmeno come capolavoro dell'umanità, ma parlare di un "gioco brutto" come fanno alcuni è la classica esagerazione da tifoseria da cui, sinceramente, preferisco svincolarmi. Una missione però mi ha fatto innervosire non poco, tanto che stava per farmelo abbandonare.

Prima di proseguire è giusto dire che il gioco di Bethesda è pieno di missioni riempitive, che sembrano pensate più per far perdere tempo che per coinvolgere il giocatore (come praticamente quasi tutti i tripla A più recenti), ma questa in particolare mi ha urtato non poco, indisponendomi tanto da farmi prendere una pausa (grazie Bethesda, così ho conosciuto Natsuki Chronicles).

Un PNG mi ha infatti chiesto di portargli un cappuccino acquistabile su di un altro pianeta. Ma... io... sto... cercando... di... scoprire... il... segreto... dell'universo. Vero che in Starfield le attività secondarie possono portare anche a racconti interessanti, ma il solo fatto che qualcuno abbia pensato di farmi chiedere da un PNG una stupidaggine simile mi ha fatto pensare a quanto tempo sprechiamo dentro ai giochi. Sì, per casi del genere "sprechiamo" è la parola giusta.

Naturalmente non considero i videogiochi una perdita di tempo, ma negli ultimi anni mi sono ritrovato a riflettere più volte su quanto tempo ci viene fatto buttare via per aumentare a tutti i costi il tempo di gioco, tempo che risulta essere nella maggior parte dei casi completamente insignificante (ci sono delle eccezioni, ma sono appunto delle eccezioni).

Alla fine mi sono rifiutato di svolgere quell'attività secondaria. Magari avrebbe aperto una catena di quest spettacolare o mi avrebbe fruttato un bel po' di punti esperienza (ne dubito, considerando quanto è tirchio Starfield in tal senso), ma poco importa. Ho pensato che se un perfetto sconosciuto mi chiedesse di andargli a prendere un cappuccino in un'altra città nella realtà, lo prenderei semplicemente per pazzo. Vero che nel gioco tutto viene traslato in forma ludica e volendo l'attività è anche molto breve, ma solo l'idea di compiere quella missione mi faceva completamente uscire dal personaggio. Perché ha dovuto chiedermelo? Che senso ha per l'esperienza di gioco?

Niente cappuccino? Allora muori!

Ecco, sapere che Senua's Saga: Hellblade 2 abbia l'ambizione di raccontare la sua storia senza impormi di portare cappuccini in giro per le fredde e inospitali terre del nord, tra un delirio di Senua e l'altro, un po' mi rinfranca. Spero davvero di poter vivere un'avventura significativa che non abbia come ambizione quella di farmi perdere tempo e che entri a far parte della mia esperienza personale, com'è accaduto con il primo Hellblade. Come dice Matthews, le storie dovrebbero durare il giusto, sennò si finisce a scalare torri e a liberare basi come se fosse un lavoro, senza nemmeno rendersi conto di timbrare il cartellino ogni volta che si avvia il gioco.