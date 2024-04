Flint: Treasure of Oblivion annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Microids

Microids e gli sviluppatori di Savage Level hanno annunciato Flint: Treasure of Oblivion , un GDR tattico a tema piratesco basato sul romanzo L'Isola del Tesoro in sviluppo per PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam, Epic Games Store e GOG) che verrà reso disponibile all'acquisto durante l' ultimo trimestre del 2024 .

I primi dettagli

Nel gioco salperemo per i mari con il capitano Flint, il suo secondo in comando Billy Bones e il resto della sua ciurma per trovare un tesoro leggendario che promette di garantire libertà e fortuna a chi lo troverà. La storia viene raccontata come in fumetto e mescola accuratezza storica e fantasy.

Il gioco propone combattimenti a turni tattici, che attingono dalle meccaniche dei giochi di ruolo e da tavolo, in particolare attravero i lanci con il dado. Ogni membro dell'equipaggio creato dal giocatore possiede caratteristiche e abilità uniche, offrendo grande libertà di personalizzazione all'approccio ai combattimenti. Negli scontri, inoltre, è possibile utilizzare carte abilità e attributi per migliorare le prestazioni della ciurma.