Senua's Saga: Hellblade 2, un evento speciale sulla salute mentale il 9 aprile

Senua's Saga: Hellblade 2 riprenderà il tema della salute mentale che Ninja Theory aveva affrontato già nel primo capitolo della serie, e così lo studio ha organizzato insieme a Cambridge Neuroscience un evento speciale che verrà trasmesso in streaming il 9 aprile alle 15.00.

Intitolato Hellblade: A Journey of the Mind, l'incontro proverà a esplorare le prospettive delle persone che hanno vissuto la psicosi e di coloro che lavorano per studiarla e curarla, nonché il modo in cui il team di sviluppo ha introdotto questi aspetti nei suoi giochi.

"In Hellblade: Senua's Sacrifice abbiamo voluto raccontare la storia di una guerriera celtica e della sua ricerca per salvare l'anima del suo amante: una ricerca sia fisica che mentale, come un'esplorazione delle esperienze di psicosi di Senua", ha scritto Dom Matthews, capo di Ninja Theory.

"Quando ci siamo imbarcati nello sviluppo di Hellblade: Senua's Sacrifice, sapevamo che sarebbe stato fondamentale capire a fondo l'argomento prima di tentare di rappresentarlo. Per comprendere la psicosi e ciò che può significare viverla, abbiamo dato il via a quella che è diventata una stretta collaborazione con gli esperti attraverso la ricerca e l'esperienza diretta."

"Nel campo delle neuroscienze, il professor Paul Fletcher dell'Università di Cambridge è ormai uno stretto collaboratore del team da oltre dieci anni. Per quanto riguarda l'esperienza vissuta, abbiamo collaborato invece con l'RCE Wellbeing Hub (ex Recovery College East) per conoscere direttamente dalle persone l'impatto che la psicosi e lo stigma a essa collegato possono avere sulla vita quotidiana."