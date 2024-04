Sea of Thieves per PS5, trailer e dettagli su modalità grafiche, cross-play e online

La modalità a 60 fps girerà invece a 4K , anche qui in piena parità con la console Microsoft, e sarà disponibile anche una funzionalità cross-play per poter giocare insieme agli utenti Xbox e PC, laddove lo si desideri.

Sappiamo che Sony ha aiutato Rare a realizzare la versione PS5 di Sea of Thieves e ciò ha consentito al team di sviluppo di introdurre anche in questa versione il supporto ai 120 fps a 1080p , come su Xbox Series X.

Cross-progression e servizi online

Dal punto di vista dell'esperienza di gioco, Sea of Thieves per PS5 consentirà di conservare i progressi effettuati su Xbox, con l'unica eccezione dei cosmetici disponibili esclusivamente per una singola piattaforma. Per accedere sarà necessario possedere un account Microsoft.

Quanto invece ai servizi online, la ben nota componente multiplayer del gioco richiederà un abbonamento a PlayStation Plus, ma sarà possibile anche cimentarsi con l'avventura offline, in solitaria, optando unicamente per i contenuti in single player.