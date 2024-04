Amazon Prime Gaming: ecco i giochi gratis di aprile, i primi disponibili da oggi

Con un po' di ritardo rispetto al solito, sono stati annunciati ufficialmente i nuovi giochi gratis di Amazon Prime Gaming per aprile 2024 disponibili senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ad Amazon Prime.

La prima infornata di titoli verrà resa disponibile in giornata ed è composta da Chivalry 2, Faraway 2: Jungle Escape e Black Desert. Il resto dei giochi arriveranno a cadenza settimanale ogni giovedì, quindi l'11, 18 e 25 aprile e includono tra gli altri Fallout 76, che sarà disponibile gratuitamente giusto in tempo per celebrare il lancio della serie TV di Fallout di Prime Video, in programma per il 12 aprile.

Potrete riscattare e fare vostri tutti i giochi che trovate nell'elenco qui sotto tramite questo link. Una volta eseguito l'accesso, dovrete solo premere cliccare su "Riscatta" per ottenere un codice da immettere nello store digitale specificato (come Steam, GOG ed Epic Games Store).