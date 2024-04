Horizon Forbidden West: la patch 1.1 è disponibile su PC; Nixxes lavora al supporto di FSR 3

La magnifica conversione di Horizon Forbidden West per PC è arrivata da poco più di un mese e oggi gli sviluppatori di Nixxes e Guerrila Games hanno pubblicato la patch 1.1 che porta in dote una serie di miglioramenti per la stabilità, la correzione di alcuni bug e tanto altro. In occasione della pubblicazione della patch note, i ragazzi di Nixxes hanno risposto alle domande degli utenti di X, confermando di essere al lavoro sul supporto a AMD FSR 3. Scopriamo i dettagli.

Tanti miglioramenti generali

La patch 1.1 per la versione PC di Horizon Forbidden West, disponibile da oggi su Steam ed Epic Games Store, migliora e corregge diversi aspetti del gioco: l'aggiornamento consente ora di rimappare correttamente il tasto TAB, aggiunge le opzioni per scalare l'interfaccia sui monitor widescreen, corregge gli artefatti grafici causati dal DLSS Frame Generation in presenza delle cascate, nonché i problemi di illuminazione negli accampamenti Tenakth, corregge i problemi di vibrazione del DualSense, oltre a migliorare la stabilità generale del titolo. Potete trovare la patch note completa a questo link.

Parallelamente alla pubblicazione della patch, gli sviluppatori di Nixxes hanno risposto alle domande degli utenti di X che chiedevano l'implementazione delle ultime tecnologie grafiche targate AMD, confermando il prossimo arrivo di FSR 3 con un eloquente: "Ci stiamo lavorando!"

Al momento infatti Horizon Forbidden West supporta solo AMD FSR 2.2, che non contempla la generazione di frame della casa rossa, funzionalità che sarebbe gradita a tutti i giocatori che non sono in possesso di una scheda grafica NVIDIA di ultima generazione.