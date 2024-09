PlayStation ha lanciato i suoi saldi su Steam, con offerte su Ghost of Tsushima, God of War e tanti altri

Effettivamente PlayStation ha pubblicato molto nel corso dell'anno su PC , se consideriamo anche i giochi in arrivo come God of War Ragnarok e il prematuramente scomparso Concord.

Sconti sconti sconti

Naturalmente ci sono altri affari da fare, legati a titoli più vecchi, come The Last of Us Parte I venduto a 35,99 euro invece di 59,99 euro (-40%), God of War venduto a 19,99 euro invece di 49,99 euro (-60%) e Uncharted Raccolta l'eredità dei ladri venduto a 24,99 euro invece di 49,99 euro.

Un'immagine di Helldivers 2

Tra gli sconti più grossi spiccano Days Gone, venduto a 12,49 euro invece di 49,99 euro e Horizon Zero Dawn Complete Edition venduto allo stesso prezzo e con lo stesso sconto.

Insomma, fossimo in voi daremmo sicuramente uno sguardo alla pagina dei saldi PlayStation su Steam, perché troverete sicuramente qualcosa di interessante. Avete tempo fino al 19 settembre per usufruire degli sconti, quindi non indugiate oltre.