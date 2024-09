La versione 1.0 di Alaloth: Champions of The Four Kingdoms ha una data d'uscita ufficiale

Gamera Interactive ha annunciato la data di uscita ufficiale della versione 1.0 di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms : il 30 ottobre 2024. Il gioco è da tempo in accesso anticipato, ma ora sta per raggiungere il suo stadio finale (che comunque non esclude ulteriori aggiornamenti). La versione 1.0 sarà disponibile su Steam, GOG ed Epic Games Store . Interessante anche il fatto che nel testo si parla di un lancio su console nel 2025 , senza però che siano state fornite delle specifiche.

Versione 1.0

Il comunicato ufficiale ci ricorda che durante la fase di accesso anticipato, Alaloth ha subito un'evoluzione impressionante, con oltre 110 patch e aggiornamenti vari, oltre a 8 aggiornamenti maggiori che hanno espanso significativamente il mondo di gioco. Si parla di decine di ore di gameplay in più, per una campagna single player che ormai sfora le 100 ore."

Stando a Gamera, "Alaloth si è affermato come il primo soulslike isometrico sul mercato, combinando elementi di giochi di ruolo classici come Baldur's Gate in termini di mitologia e costruzione del mondo, e offrendo al contempo combattimenti in tempo reale ispirati a giochi d'azione moderni come Dark Souls, dove ogni decisione e ogni mossa contano."

Alberto Belli, autore e director di Alaloth, ha condiviso la sua emozione per l'imminente lancio: "Per noi questo è un momento incredibilmente emozionante, dopo tanti anni di sacrifici e lotte, in mezzo al COVID e con innumerevoli problemi causati da partner senza scrupoli che hanno quasi distrutto il lavoro di un piccolo team indie che è sopravvissuto a molte avversità.

Siamo incredibilmente orgogliosi del risultato ottenuto dal nostro piccolo team di sei persone, capace di creare un mondo fantasy così vasto e portare un gioco unico sul mercato. Per noi, questo era l'unico modo per avere successo, ossia provare a distinguerci in un panorama affollato, senza un marketing di grande impatto di altri giochi. Voglio esprimere un sincero ringraziamento a tutto il nostro team e alla nostra comunità per la dedizione e passione dimostrata, che hanno reso questo sogno una realtà."

Gamera ha anche comunicato che presto darà altri dettagli sul lancio e sulla pianificazione degli aggiornamenti post versione 1.0, nonché sulle versioni console.