Cyberpunk 2077 riceve un nuovo update a sorpresa, con supporto ufficiale per AMD FSR 3

Cyberpunk 2077 ha ricevuto di recente un nuovo aggiornamento praticamente a sorpresa, con la patch 2.13 che, in particolare, ha aggiunto il supporto ufficiale per AMD FSR 3, proprio quando ormai gli utenti sembravano aver perso la speranza di vedere tale soluzione adottata in prima linea da CD Projekt RED.

Nonostante la chiusura del supporto ufficiale fosse già stata annunciata dal team, almeno per quanto riguarda i nuovi contenuti e gli aggiornamenti maggiori, la patch 2.13 ha comunque portato delle novità molto interessanti alla versione PC di Cyberpunk 2077, legate soprattutto al supporto per varie tecnologie grafiche.

La principale è probabilmente il supporto ufficiale ad AMD FSR 3, soluzione che poteva già essere sfruttata attraverso mod o sistemi non direttamente forniti da CD Projekt RED ma ora dovrebbe essere integrata in maniera più precisa nel gioco.