Android si prepara a una rivoluzione su tablet: finestre ridimensionabili per il multitasking

Google sta sperimentando una nuova funzionalità per i tablet Android che promette di rivoluzionare l'esperienza utente, consentendo di ridimensionare e posizionare liberamente le app sullo schermo. Questa modalità, denominata "desktop windowing", è al momento disponibile come anteprima per gli sviluppatori e, per le app che la supportano, potrebbe persino consentire di avere più istanze aperte contemporaneamente.

Attualmente, le app sui tablet Android si aprono di default a schermo intero. Con la nuova modalità abilitata, ogni app apparirà in una finestra con controlli che permettono di riposizionarla, massimizzarla o chiuderla. Inoltre, nella parte inferiore dello schermo sarà presente una barra delle applicazioni con le app in esecuzione.

La modalità Desktop Windowing su Android

Questa funzionalità ricorda molto Stage Manager su iPad, che consente di ridimensionare e spostare le finestre sullo schermo, o qualsiasi sistema operativo desktop. Anche Samsung offre da anni la sua esperienza DeX, che porta la gestione delle finestre in stile desktop alle app Android su smartphone e tablet Galaxy.

Una volta che la funzione sarà disponibile per tutti, sarà possibile attivarla tenendo premuto il pulsante di gestione della finestra nella parte superiore dello schermo dell'app. Se si dispone di una tastiera collegata, si potrà anche utilizzare la scorciatoia meta + Ctrl + Giù per attivare la modalità desktop. Per uscire dalla modalità, basterà chiudere tutte le app attive o trascinare una finestra nella parte superiore dello schermo.

Ecco come funziona Desktop Windowing di Android

Google precisa che le app bloccate in orientamento verticale saranno comunque ridimensionabili, anche se questo potrebbe causare alcune stranezze visuali se le app non sono ottimizzate. Tuttavia, l'azienda prevede di risolvere questo problema in un futuro aggiornamento, scalando l'interfaccia utente delle app non ridimensionabili mantenendo il loro rapporto d'aspetto.

Al momento, gli utenti possono accedere all'anteprima per sviluppatori nell'ultima versione beta di Android 15 QPR1 per i tablet Pixel. Non è ancora noto quando la funzione sarà disponibile per tutti, né se arriverà anche sul Google Pixel Fold.