Project Orion: al seguito di Cyberpunk 2077 lavora un dream team di veterani, dice CD Projekt RED

Tuttavia, CD Projekt ha voluto far notare anche come lo studio North America sia cresciuto in dimensioni e importanza, attraverso una serie di nuove assunzioni che hanno portato al suo interno diversi veterani di alto profilo nell'ambito dello sviluppo videoludico.

Veterani di alto profilo

Cyberpunk 2077: il seguito sembra un progetto molto importante per CD Projekt RED

Le nuove introduzioni provengono da team e progetti di grande richiamo, come Blizzard, Amazon Game Studios, Respawn Entertainment, Ubisoft e diversi altri, con figure di spicco che si sono riunite per dare un notevole apporto alla creazione del seguito di Cyberpunk 2077.

Tra questi nuovi arruolati troviamo il produttore esecutivo Dan Hernberg, che ha lavorato in precedenza a New World, Apex Legends e Diablo III, l'engineering director Alan Villani, che ha lavorato a vari giochi Warner Bros., tra i quali la serie Mortal Kombat, la nota Anna Meglio, co-autrice delle sceneggiature di Control, Avatar: Frontiers of Pandora e del nuovo Fable e poi Alexander Freed, altro narrative designer, che ha lavorato per BioWare, Obsidian e DICE.

Project Orion sta entrando nelle prime fasi di sviluppo effettivo presso CD Projekt RED North America, dunque manca ancora una notevole quantità di tempo prima che questo raggiunga una forma in qualche modo visibile e valutabile, ma quantomeno sembra proprio che la compagnia stia investendo in maniera notevole su questo nuovo progetto, destinato a fare da seguito a uno dei titoli più significativi di questi anni.