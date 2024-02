Children of the Sun: Devolver Digital regalerà il gioco ai chi fa record di punti nella demo

Lo Steam Next Fest è iniziato e ci sono tante demo da provare. Una di queste è quella di Children of the Sun, un gioco sparatutto di Devolver Digital nel quale abbiamo un solo proiettile a disposizione per eliminare tutti i membri di una setta.

Per pubblicizzare il gioco, Devolver Digital ha dato il via a una simpatica competizione le cui regole sono semplici: i tre giocatori che saranno in cima alla classifica di ogni livello del gioco ottengono una chiave di Children of the Sun (al momento dell'uscita, ovviamente).

Ogni giocatore può ottenere una sola chiave di Children of the Sun, ma potrebbe convenire cercare di ottenere più record in vari livelli così da assicurarsi che l'unica nostra vittoria non venga rubata all'ultimo secondo da un nuovo giocatore. Il tempo massimo è fino alla fine dello Steam Next Fest, ovvero il 12 febbraio.