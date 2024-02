Children of the Sun: una nuova follia targata Devolver Digital!

Quanti nemici riuscirete ad uccidere con un solo proiettile a disposizione? Scopritelo in Children of the Sun, la nuova follia di Devolver Digital.

Abbiamo provato Children of The Sun grazie a un codice arrivato zitto zitto, di soppiatto, un po' come la protagonista di questo peculiare gioco firmato René Rother e Devolver Digital. Il messaggio allegato lo ha reso ancora più interessante: "non parlatene a nessuno perché nessuno sa ancora della sua esistenza". Ed effettivamente questo è uno di quei rari casi nei quali Internet, subito consultata, non ha portato a nessuna risposta; in realtà non è stato facile nemmeno trovare trascorsi dell'autore. Ci siamo ritrovati letteralmente da soli con Children of The Sun, un gioco che appena ci capiti davanti ti compare sulla testa un bel "WTF"; figuratevi senza aver nessuno a cui chiedere, qualsiasi cosa eh, o con il quale confrontarsi. Fantastico.

Me proiettile Children of the Sun: i nemici all'interno degli edifici sono quelli che inizialmente vi daranno più filo da torcere All'inizio capisci come si gioca, ma pensi comunque di non aver capito. Tu sei lei, di lei nessuno ti ha ancora detto nemmeno il nome, e ti ritrovi nascosta nei pressi di un ritrovo di quelli che intuiamo sono i nemici. Possiamo spostarci soltanto a destra e a sinistra, ma il movimento procede sempre circolarmente con la telecamera puntata fissa sul luogo dove si trovano le vittime designate. Possiamo quindi girare attorno al luogo dello scontro e basta, ma una volta scelto il primo obiettivo, ficcato l'occhio nel mirino e premuto il grilletto, le cose cambiano radicalmente. Il tempo rallenta, la telecamera si sposta dalla protagonista al proiettile in volo che, arrivato a segno, ci permette ora di avere una nuova visuale del campo di battaglia; da questa nuova posizione possiamo colpire un altro nemico, poi un altro ancora, fino a quando non resterà che il silenzio. Praticamente la tipa è talmente arrabbiata da prendere possesso del proiettile in canna, e questo le permette di guidarlo di vittima in vittima almeno fino a quando ci sarà del nuovo sangue ad alimentarle la rabbia. Lo stile grafico scelto da Children of the Sun è perfettamente in linea con le musiche graffianti che faranno da sottofondo ai nostri blitz Il puzzle è questo: scegli prima la posizione di partenza, poi il primo obiettivo ma ricordati che una volta premuto il grilletto devi eliminare tutti i nemici presenti senza mai mancarne uno. Il segreto è il posizionarsi in modo da avere sempre il nemico successivo a portata di tiro. Nei primi livelli si rimane un po' interdetti, ma procedendo le situazioni offerte diventeranno più varie e ingarbugliate, inoltre ci sarà sempre più spazio per improvvisare nuove soluzioni. Vengono anche aggiunti progressivamente nuovi poteri come la possibilità di rallentare ulteriormente il tempo e piegare leggermente la traiettoria del colpo, o al contrario accelerarlo per permettergli di penetrare le superfici più resistenti. È inoltre possibile utilizzare alcuni elementi dello scenario per cambiare posizione senza per forza uccidere un ulteriore nemico: facendo esplodere le macchine mirando sul loro serbatoio, per esempio, o prendendo di mira un uccello di passaggio per avere una visuale dall'alto della zona. Poi, a seconda dei colpi, alcuni nemici possono allarmarsi, al rallenty correre verso l'uscita e dietro un'inaspettata copertura, di conseguenza c'è anche un certo dinamismo nella scena che non si limita soltanto ad essere un'accattivante cartolina con degli obiettivi fermi sul posto.

Children 7 Children of the Sun: scegliere dove sparare il primo e unico colpo a nostra disposizione si rivelerà piuttosto importante Quello che vi abbiamo raccontato è filtrato da una grafica molto, molto particolare. L'immagine offerta da Children of the Sun è sovraesposta, danneggiata, pulsante, oscura, come pensiamo sia la psiche della protagonista in cerca di vendetta dopo che la sua vita è stata stravolta da questa strana setta di cui abbiamo capito ancora troppo poco. Il racconto va avanti con delle sequenze animate con lo stesso stile del gioco che durano pochi istanti, centellinate di livello in livello. Nonostante Hitman sia inserito tra le fonti di ispirazione di Children of The Sun, abbiamo notato somiglianze più nette con Killer 7 e con lo stile che contraddistingue da sempre Goichi Suda. Potevamo fargli un complimento migliore?

Un puzzle al rallentatore Far esplodere le vetture di Children of the Sun è un ottimo modo per cambiare visuale senza per forza avere un ulteriore nemico in vista L'idea di gioco sembra quindi originale e valida, grafica e sonoro all'altezza dell'idea e delle emozioni che pensiamo l'autore volesse trasmettere. Come sempre in questi casi, la differenza tra un acquisto obbligato o un gioco da lasciare invecchiare nella lista dei desideri la faranno tanti piccoli e grandi dettagli. Quanto dura Children of the Sun, la crescita dei puzzle sarà divertente o diventerà presto frustrante? C'è poi da scoprire se tra i livelli presenti, ce ne saranno costruiti su una formula diversa come poi accadeva proprio in Killer 7, che alternava fasi action ad altre più esplorative. Dobbiamo insomma capire quanto sarà grande questo piccolo progetto, che già così ha saputo spiazzarci e conquistarci. Saltare tra un nemico e l'altro mentre le loro viscere sono ancora per aria, o mentre un'esplosione sta blastando lentamente i loro corpi, unito allo stile grafico e al sonoro che trasforma ogni nota in un graffio, rende Children of the Sun un'esperienza da tenere sott'occhio

Children of the Sun è tutto quel che ti aspetteresti da un gioco scelto da Devolver Digital: originale, spiazzante, divertente, qualcosa che non trovi facilmente in giro. Il suo gameplay è altrettanto unico, anche se ancora non sappiamo quanto ricco sia di sfumature che di veri e propri contenuti. Bello comunque avere una classifica online per ogni livello, in modo che da poter sfidare indirettamente tutti gli altri giocatori di Children of the Sun. Il gioco uscirà lungo il 2024, e per il momento solo in versione PC.