Resident Evil 4 Gold Edition annunciato con data d'uscita e trailer, è l'edizione completa

La tradizione delle Gold Edition

Ada Wong, protagonista di Separate Ways

La Gold Edition è sostanzialmente una tradizione per Capcom e in particolare per quanto riguarda la serie in questione, visto che anche altri capitoli di Resident Evil hanno ottenuto, in precedenza, un trattamento simile e sempre nelle stesse modalità.

A quasi un anno di distanza dall'uscita originale, dunque, Resident Evil 4 torna con una versione completa, a breve distanza dal suo approdo su iPhone 15 Pro, con un'ulteriore versione in questo caso addirittura mobile.

Resident Evil 4 si è recentemente rivelato il gioco venduto più velocemente per la serie Capcom, a dimostrazione dell'ottima risposta del pubblico sul titolo in questione. Per il resto, si tratta di un remake premiato dalla critica, che vi invitiamo a conoscere meglio nella nostra recensione di Resident Evil 4.