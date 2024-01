Resident Evil 4 Remake è il gioco venduto più velocemente nella serie Capcom

Capcom ha comunicato i dati di vendita aggiornati per Resident Evil 4 Remake, con il gioco in questione che è diventato il capitolo "fastest selling", ovvero "venduto più velocemente", per così dire, nell'intera serie horror della casa di Osaka.

I dati aggiornati riferiscono che Resident Evil 4 Remake si trova a 6,48 milioni di copie vendute, ovvero 1 milione in più accumulato negli ultimi tre mesi rispetto a quanto era stato riferito in precedenza, cosa che lo rende nettamente il più venduto in un ristretto arco di tempo preso in considerazione.



I dati sono aggiornati al 31 dicembre, dunque considerano i primi 9 mesi di presenza di Resident Evil 4 Remake sul mercato, uscito il 23 marzo 2023 su PC e console.