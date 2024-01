Prince of Persia The Lost Crown ha attirato pochi giocatori per un leaker: vendite deludenti?

Tra le tante informazioni raccolte dal giornalista/insider Tom Henderson su Ubisoft, c'è anche un dettaglio poco confortante su Prince of Persia The Lost Crown, che dipingerebbe un quadro non molto favorevole per il pur apprezzato nuovo capitolo della serie, con relativamente pochi giocatori attivi e possibili vendite deludenti.

Non si tratta comunque di dati ufficiali, dunque bisogna considerare che la questione va presa solo come una voce di corridoio, ma la fonte ha dimostrato di essere piuttosto affidabile, dunque riportiamo la questione considerando che potrebbe avere delle buone basi: secondo Henderson, Prince of Persia The Lost Crown sarebbe stato giocato finora da 300.000 giocatori su tutte le piattaforme, probabilmente al di sotto delle aspettative di Ubisoft.

La quantità di pubblico e copie vendute si tradurrebbe in circa 15 milioni di dollari di introiti e non sappiamo dire se si tratti di un dato molto negativo, considerando che la produzione è stata probabilmente contenuta in termini di investimenti, ma per un titolo di questo richiamo è probabile che il publisher si aspettasse qualcosa di più.