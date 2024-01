I periodi di uscita di Star Wars Outlaws, 4 Assassin's Creed e altri giochi di Ubisoft, report

In un nuovo report firmato da Tom Henderson e pubblicato su Insider Gaming viene svelata la tabella di marcia di Ubisoft per la pubblicazione di alcuni dei suoi grandi giochi in arrivo. Si parla di Star Wars Outlaws, Assassin's Creed, Splinter Cell Remake e non solo.

Prima di tutto, viene affermato che Star Wars Outlaws è previsto per la prima metà dell'anno e questo significa che se tutto andasse secondo i piani sarebbe pubblicato prima di luglio 2024. In precedenza Disney aveva affermato che il gioco sarebbe arrivato nel tardo 2024, ma Ubisoft aveva replicato che la dichiarazione era un errore. Per ora la conferma ufficiale è solo per un generico 2024.

Assassin's Creed Red è invece pensato per la seconda metà dell'anno. Precedenti rumor puntavano il dito verso novembre. In generale, la saga viene sempre pubblicata in autunno, durante il periodo di punta delle pubblicazioni videoludiche. Ricordiamo che Assassin's Creed Mirage, Odyssey e Origins sono arrivati a ottobre, Assassin's Creed Valhalla è stato invece pubblicato a novembre.