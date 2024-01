La schede video NVIDIA e AMD di prossima generazione avranno memorie velocissime

Samsung si appresta a presentare, dopo ben 2 anni dalle prime informazioni preliminari, i nuovi chip di memoria che equipaggeranno le schede video di prossima generazione e a vedere i numeri c'è da rimanere semplicemente a bocca aperta.

La crescita di velocità e capacità delle memorie per le schede video è avvenuta contestualmente alla crescita della potenza offerta dai chip video: le GPU sono sistemi estremamente complessi che devono far coesistere molte componenti durante il loro funzionamento.

Solitamente in una scheda video ci si preoccupa - ovviamente - del chip che la equipaggia e della quantità di memoria, ma una voce fondamentale delle performance (specialmente in alcuni carichi specifici) è deputata alla velocità di queste memorie.

Pare proprio che il team R&D di Samsung non voglia certamente rimanere al palo e abbia tutto l'interesse a prendere dalle primissime battute un ruolo centrale e di assoluta importanza.