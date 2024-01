Destiny 2 perde il proprio game director: ecco chi lo sostituirà

Joe Blackburn, game director di Destiny 2, lascerà Bungie. Seguirà una "nuova avventura" al di fuori dell'azienda e il suo posto sarà preso da Tyson Green. Quest'ultimo fa parte dell'azienda fin dall'uscita di Myth 2 e ha lavorato su diversi aspetti, dal PvP di Halo alle armi esotiche di Destiny 1. Blackburn è stato anche responsabile della progettazione delle incursioni in Destiny 2.

Blackburn afferma: "Essendo stato un Guardiano profondamente coinvolto prima di iniziare a lavorare qui in Bungie, poter far parte del team di Destiny 2 è stato il privilegio di una vita. Sono e resterò per sempre un fan di Bungie e credo in ciò che i team all'interno delle sue mura sono in grado di fare".

Blackburn non se ne andrà immediatamente, ma quando lo farà si prenderà una "grande pausa dai social media".