Apple AirPods Pro 2ª gen con custodia MagSafe (USB‑C) al prezzo minimo storico su Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un paio di Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) . Lo sconto segnalato è del 4% rispetto al prezzo più basso recente. Sebbene sembri uno sconto minimo, si tratta in ogni caso del prezzo più basso di sempre per la piattaforma. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 279€, mentre il prezzo più basso recente secondo Amazon è 249€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre, come già detto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Apple AirPods Pro, le caratteristiche

Le Apple AirPods Pro (2ª generazione) con custodia MagSafe (USB‑C) dispongono del Apple H2 pensato per migliorare le prestazioni audio degli auricolari con alti cristallini e bassi intensi e profondi. Questo dispositivo supporta la modalità audio adattivo che passa in automatico da modalità Trasparenza e la cancellazione attiva del rumore per assicurare la migliore esperienza d'ascolto.

Con "Rilevamento conversazione", è possibile fare in modo che gli AirPods abbassino il volume quando qualcuno inizia a parlarci, così da non dover sfilare gli auricolari. Infine, con "Volume personalizzato" adatta in modo automatico l'audio alle tue esigenze, in base a quello che stai facendo.