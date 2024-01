Persona 3 Reload avrà DLC ed espansioni in arrivo nel corso dell'anno, per un leaker

Sembra che Persona 3 Reload possa ottenere nuovi DLC ed espansioni dopo il lancio nel corso dell'anno fiscale, secondo quanto riferito dal leaker @MbKKssTBhz5, che si è dimostrato di recente piuttosto affidabile per quanto riguarda le questioni relative ad Atlus.

In effetti, uno dei (pochi) difetti rilevati in questo remake, come riportato anche in alcune recensioni, è la mancanza di alcuni contenuti aggiuntivi, come quelli esclusivamente legati alle versioni FES e Portable che non sono tutti presenti all'interno di Persona 3 Reload e potrebbero dunque essere inseriti attraverso DLC successivi al lancio.



Secondo il leaker in questione, Sega e Atlus avrebbero intenzione di pubblicare vari DLC nel corso dell'anno fiscale, tra cui uno contenente "The Answer", oltre ad altre aggiunte che dovrebbero, infine, fornire l'esperienza completa del terzo capitolo della serie.