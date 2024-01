MLB The Show 24 annunciato per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, anche su Game Pass

Prosegue anche per quest'anno l'organizzazione totalmente multipiattaforma, per quanto riguarda le console, della simulazione di baseball da parte di Sony San Diego, con MLB The Show 24 che è stato annunciato in via ufficiale nelle ore scorse, in arrivo anche stavolta su PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e su Game Pass al day one.

Sony ha annunciato la data d'uscita di MLB The Show 24, fissata per il 19 marzo 2024, e ha svelato l'atleta di copertina, ormai una tradizione consolidata per la serie.

In questo caso si tratta di Vladimir Guerrero Jr., figlio d'arte che milita attualmente nei Toronto Blue Jays all'interno della MLB.

Come riferito da Sony, si tratta di un caso particolare perché anche il padre, Vladimir Guerrero, era stato a sua volta raffigurato sulla copertina di un capitolo della serie, rendendo questa un'occasione veramente unica.