Riuscirà l’Episodio Eresia a risollevare le sorti di Destiny 2?

Non è un segreto che Destiny 2 non se la stia passando bene al momento. Gennaio è stato il mese dei record negativi sia in termini di morale da parte degli utenti, sia in fatto di numeri: Steam Charts riporta che nell'ultimo mese l'utenza media del gioco si è attestata sui 18.000 giocatori contemporanei, il minimo storico per il titolo. Le ragioni sono diverse: dopo l'ottimo finale della Forma Ultima molti giocatori hanno lasciato l'universo di Bungie; adesso anche i più appassionati, però, si stanno lentamente allontanando per via dei molti errori fatti con il nuovo formato degli Episodi.

Questi hanno sostituito le stagioni e avrebbero dovuto fare da epilogo alla grande saga, ma in un modo o nell'altro tutti hanno deluso le aspettative. La storia di Echo era moscia, le armi di Redivivo (non craftabili) hanno deluso (per non parlare della narrativa poco coerente) e, ciliegina sulla torta, la presenza di molti bug e glitch ha reso il gioco poco piacevole da affrontare. Questo calo di qualità non è proprio una sorpresa visti gli ultimi licenziamenti, soprattutto nel reparto di controllo qualità.

Bungie, però, ha ancora un ultimo episodio prima dell'inizo di Frontiere, la nuova saga multi-espansione che cambierà radicalmente Destiny 2. Con il terzo episodio, Eresia, appena presentato in una diretta, gli sviluppatori puntano sul fattore nostalgia e su un aumento della difficoltà per provare a risollevare il morale dei giocatori in vista dell'uscita estiva di Nome in Codice Apollo, la prima espansione del ciclo Frontiere. Riusciranno gli sviluppatori a riaccendere la scintilla?