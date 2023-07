GDDR7: Samsung sviluppa le prime memorie di nuova generazione per le schede video del futuro

Samsung ha finalmente rilasciato maggiori dettagli sulle GDDR7 in produzione.

Samsung ha rilasciato i primi dati preliminari, dichiarando che questo nuovo standard garantirà salti prestazionali notevoli, inquadrati con un 40% di aumento delle prestazioni e un miglioramento dell'efficienza energetica del 20% rispetto alle attuali GDDR6, memorie che possono garantire fino a 24 Gbps di velocità e fino a 16 GB di capacità. I primi modelli di GDDR7 che arriveranno sul mercato avranno una velocità di trasferimento fino a 32 Gbps con la possibilità di raggiungere fino a 1,5 TB/s di larghezza di banda, traducibile in un miglioramento delle prestazioni del 33% rispetto alle attuali memorie più performanti.

Samsung ha inoltre dichiarato, tramite Yongcheol Bae, vicepresidente esecutivo del team di pianificazione dei prodotti di memoria di Samsung Electronics quanto segue: "La nostra RAM GDDR7 contribuirà a migliorare le esperienze degli utenti in aree che richiedono prestazioni grafiche eccezionali, come workstation, PC e console di gioco, e si prevede che si espanderà in applicazioni future come AI, HPC (High-Performance Computing) e veicoli automobilistici. La RAM grafica di nuova generazione sarà introdotta sul mercato in linea con la domanda del settore e intendiamo continuare la nostra leadership in questo spazio".