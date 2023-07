Horizon Zero Dawn: vediamolo girare in 8K con Beyond all Limits Reshade su di una RTX 4090

Il canale YouTube Digital Dreams ha pubblicato un video della versione PC di Horizon Zero Dawn fatta girare a 8K, con il preset per il raytracing Beyond all Limits Reshade e il camer tool che migliora LOD, nebbia e molti altri effetti. Il sistema usato montava una GPU GeForce RTX 4090 di Nvidia, tanto per far capire di che potenza di calcolo c'è bisogno per ottenere certi effetti.

Guardiamo il video:

Naturalmente per ottenere la resa migliore conviene guardarlo almeno su uno schermo 4K.

Il filmato mostra non soltanto la bravura dei modder, ma anche la qualità dell'engine di Guerrilla Games, che riesce a sostenere senza problemi il boost tecnologico. Considerando che stiamo parlando di un titolo della generazione PS4, il risultato è davvero sorprendente, tanto da andare oltre quanto visto in alcuni titoli di ultima generazione, quantomeno nella qualità dei dettagli e dei vari effetti.

Insomma, visto quello che si può realizzare con il primo Horizon Zero Dawn, viene facile chiedersi cosa si potrebbe realizzare con la versione PC di Horizon Forbidden West, non ancora annunciata, ma che possiamo dare per certa in futuro.