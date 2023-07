Ubisoft, ricavi in calo nel primo trimestre dell'anno fiscale 2024, annunciato accordo con Tencent

Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2024, conclusosi il 30 giugno 2023, Ubisoft ha annunciato un fatturato di 288,9 milioni di euro, ossia il 9,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Ha anche parlato di un accordo importantissimo con Tencent , per la pubblicazione di Assassin's Creed Codename Jade .

I numeri di Ubisoft

Assassin's Creed Codename Jade è al centro dell'accordo con Tencent

Le prenotazioni nette sono state di 267,7 milioni di euro, in calo dell'8,7% rispetto all'anno precedente (ma superiori all'obiettivo di 240 milioni di euro). Le spese ricorrenti dei giocatori (acquisti in-game, DLC, abbonamenti, season pass e pubblicità) hanno rappresentato il 47,6% del totale delle prenotazioni nette, con il 92% di queste ultime che proviene dai titoli di catalogo. Per l'intero anno fiscale, la compagnia prevede un reddito operativo di 400 milioni di euro.

"Abbiamo fiducia che il nostro forte focus sulle migliori opportunità, insieme a una significativa riduzioni dei costi, porteranno a un progresso significativo delle entrate, degli utili e della generazione di flusso di cassa nei prossimi anni", ha dichiarato il CEO di Ubisoft, Yves Guillemot.

I lanci di Ubisoft entro l'anno fiscale corrente includono Assassin's Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora, Skull and Bones, The Crew Motorfest e Prince of Persia: The Lost Crown.

Parlando di Assassin's Creed Codename Jade, il gioco sarà lanciato in closed beta il 3 agosto e Ubisoft ha parlato di uno dei più grossi accordi di publishing dell'industria dei videogiochi. A quanto pare l'accordo raggiunto dalle due compagnie è simile a quello stretto da Tencent per Call of Duty: Mobile, che vede i ricavi del gioco divisi 50 e 50 tra Activision, che possiede la proprietà intellettuale, e lo studio di sviluppo TiMi studio (di proprietà di Tencent).

Stando a Ubisoft, si tratta di un altro passo positivo nella relazione strategica di lungo termine tra Tencent e Ubisoft. Ubisoft nel mentre ha in programma il lancio di altri due giochi mobile: The Division Resurgence, sviluppato da Level Infinite, e Rainbow Six Mobile, sviluppato da Ubisoft Montreal.