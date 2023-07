Ubisoft lancerà 10 giochi entro marzo 2024, incluso un grosso titolo misterioso

Nell'ultimo report finanziario pubblicato da Ubisoft la casa francese ha parlato della line-up di giochi che intende pubblicare da qui entro la fine dell'anno fiscale in corso, ovvero entro il 31 marzo 2024 . Sono ben 10 e includono nomi noti come Assassin's Creed Mirage e Avatar: Frontiers of Pandora, ma anche un "gioco grosso" di cui tuttavia non è stato indicato il titolo. Vediamo la lista completa:

Cosa bolle in pentola in casa Ubisoft?

Se avete buona memoria, ricorderete che Ubisoft aveva condiviso una lista simile a maggio nel precedente report finanziario. Allora i giochi erano solo otto, con le due nuove aggiunte rappresentate da Just Dance 24 Edition e Prince of Persia: The Lost Crown, entrambi presentati all'Ubisoft Forward di giugno.

Difficile dire invece cosa potrebbe essere il "gioco grosso" menzionato da Ubisoft in entrambe le occasione. Una delle ipotesi è che potrebbe trattarsi di Star Wars Outlaws, il cui lancio è previsto durante il corso del 2024. Tuttavia in tal caso crediamo che la compagnia francese non avrebbe problemi a specificarlo piuttosto che rimanere sul vago, specialmente trattandosi di un documento per gli azionisti.

Potrebbe dunque trattarsi di qualcosa di completamente differente, un asso nella manica che magari Ubisoft si giocherà in occasione della Gamescom 2023 o nei prossimi mesi. Staremo a vedere.