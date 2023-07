Punch Club 2: Fast Forward, trailer di lancio: disponibile da oggi su PC e console

Annunciato nel lontano 2016, Punch Club 2: Fast Forward abbandona l'ambientazione tradizionale del primo capitolo per portarci vent'anni nel futuro, nuovamente nei panni di un combattente in cerca di gloria per sfuggire a una vita decisamente amara.

Punch Club 2: Fast Forward , il nuovo episodio della serie simulativa, è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, come conferma il trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Lazy Bear Games.

Ritorno al Futuro

"Sono passati 20 lunghi anni da quando un tizio senza nome è sceso in strada, ha preso a pugni il super cattivo, ha trovato suo padre e tutti vissero felici e contenti, più o meno", recita l'introduzione del gioco sugli store digitali.

La formula di Punch Club 2: Fast Forward è rimasta la stessa, pur al netto delle immancabili migliorie e di un'ambientazione che, come detto, è diventata futuristica, per quanto decadente e disperata: un mondo sostanzialmente peggiore dell'attuale, in cui per emergere serve davvero tanta forza.