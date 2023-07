Diablo 4: patch 1.1.0b ora disponibile per il lancio della Stagione 1, ecco i dettagli

Nello specifico, l'aggiornamento apporta una modifica per la nuova meccanica dei Cuori Abbietti specifica della Stagione 1. Ora quando se ne ottiene uno riceverete anche un pezzo di equipaggiamento che corrisponde al livello dell'oggetto. L'altra modifica è che è stato rimosso il requisito di livello per il World Tier III e IV.

Blizzard ha pubblicato oggi la patch 1.1.0b di Diablo 4 in vista del lancio della Stagione degli Abietti , che ha aperto i battenti pochi minuti fa. Non trattenete il fiato in attesa di novità importanti, si tratta infatti di un aggiornamento minore che apporta pochi cambiamenti.

Al via la Stagione 1 di Diablo 4

Alle 19:00 di oggi è iniziata la Stagione 1 di Diablo 4, intitolata la "Stagione degli Abietti" e per prendervi parte dovrete creare un nuovo personaggio. Racconterà una storia completamente nuova e slegata dalla campagna principale che ci vede affrontare la minaccia di Lilith. Potremo prendervi parte interagendo con Cormond a Kyovashad

La Stagione degli Abietti porta con sé diverse novità per i giocatori di Diablo 4. Non poteva mancare una nuova meccanica: sconfiggendo gli Abietti potremo ottenere i "Cuori Abietti". Ne esistono più di 30 tipi differenti e potremo trasformarli in speciali gemme da incastonare nell'equipaggiamento per ottenere effetti unici e, secondo Blizzard, creare delle build rotte.

Ci saranno anche nuovi oggetti unici e aspetti leggendari da ottenere che torneranno sicuramente utili per affrontare Varshan il Consumato, un nuovo boss che infesta le Gallerie Abiette.