Classifica giapponese, Atelier Marie Remake debutta in seconda posizione

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg ha debuttato in seconda posizione nella classifica giapponese, restando dunque alle spalle di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il gioco che ha venduto più velocemente nella storia di Nintendo, Zelda: Tears of the Kingdom si avvicina a grandi passi verso il traguardo dei due milioni di copie vendute solo in patria, e a quanto pare non ha nessuna intenzione di abbandonare la vetta.